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شاهد.. أول رد من الكهرباء على صعق طفلة بـ ابنى بيتك بـ 6 أكتوبر

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تشديدا على كل المواقع التى تتواجد بها أعمال كهربائية للتأكد من عزلها ،مناشدًا المواطنين بالتوجه إلى الاتصال بالرقم الساخن 121 عند اكتشاف أى أسلاك كهربائية أو محطات كهربائية مكشوفة.

وأشار "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الإثنين،إلى أنه لايوجد أى تقصير أو إهمال ، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أى مقصر أو مهمل فى حق طفلة ابنى بيتك.

وأوضح أن هناك لجنة متخصصة بمنطقة ابنى بيتك للانتهاء من خطر أسلاك الكهرباء المكشوفة.

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