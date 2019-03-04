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رياضة

قرار جديد من كاف بشأن حكام بطولة الأمم الأفريقية 2019

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:02 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائمة الحكام المدعوين لمعسكر كاف الخاص بتقنية حكم الفيديو المساعد "var"، المقرر إقامته بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 25 حتى 30 مارس الجاري.

وشملت القائمة التونسيين الصادق السالمي ويامن الملولشي، ضمن قائمة ضمت 3 حكام من مصر وهم محمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام، ومثلهم من المغرب، وحكمين من الجزائر، وآخر من ليبيا.

ويأتي معسكر الحكام في جنوب أفريقيا، من أجل التحضير لنهائيات كأس الأمم 2019، التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.
قرار جديد من كاف بشأن حكام بطولة الأمم الأفريقية 2019

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