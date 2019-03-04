انطلاق فعاليات قمة فينجر برينت بحضور رئيس الوزراء..صور

انطلقت منذ قليل أولى فعاليات قمة فينجر برينت وهي القمة الثانية لقادة التنمية اليوم الاثنين وافتتحت القمة بكلمة من الدكتور حاتم خاطر رئيس قمة فينجر برينت.





وتم استهلال القمة بوقوف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا في محطة مصر برمسيس وسط القاهرة، حيث طلب د.حاتم خاطر من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.



