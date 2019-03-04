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أخبار البلد

انطلاق فعاليات قمة فينجر برينت بحضور رئيس الوزراء..صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
أماني نوار/ مصور : أشرف العمدة
انطلقت منذ قليل أولى فعاليات قمة فينجر برينت وهي القمة الثانية لقادة التنمية اليوم الاثنين وافتتحت القمة بكلمة من الدكتور حاتم خاطر رئيس قمة فينجر برينت.

وتم استهلال القمة بوقوف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا في محطة مصر برمسيس وسط القاهرة، حيث طلب د.حاتم خاطر من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وتنعقد القمة بمشاركة رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي، ود.هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفعاليات معنية بتجميع قادة التنمية القادرون على ترك بصمة تؤثر ايجابيا في انطلاق عجلة التنمية.
انطلاق فعاليات قمة فينجر برينت بحضور رئيس الوزراء..صور
انطلاق فعاليات قمة فينجر برينت بحضور رئيس الوزراء..صور

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