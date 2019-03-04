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رئيس تروس للتنمية: توفير فرص العمل من أخطر القضايا المواجهة للدولة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:25 م
صدى البلد
أماني نوار/ مصور : أشرف العمدة
اعتبر المهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، قضية خلق فرص العمل ثاني أهم المشكلات على الساحة المصرية خلف الإرهاب، خلال كلمته في مؤتمر فنجر برينت بقمته الثانية.

وقال محمود خلال كلمته، إن أكبر تحد واجه منظمة تروس هي اختيار الموضوع، الذي يعتبره ثاني أخطر قضية تواجه مصر، بعد الإرهاب، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تقديم ما بوسعه لجعل مصر في مكانة أفضل، عبر توصيات مرضية تقدمها القمة.

وأضاف محمود، أن المؤتمر يركز على رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى وجود تحفظات على أداء الموظفين الحكوميين في الخمسين سنة الأخيرة، والتي تصل إلى اعتراض الموظفين على أداء بعضهم في الإدارات المختلفة، نافيا رغبة المؤتمر في الضغط على الجهات الرسمية.

وتخللت الكلمة عرض فيلم تسجيلي يوضح الهدف من المؤتمر.

يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.

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