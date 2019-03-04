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أخبار العالم

كازاخستان:عودة سباق التسلح بعد الانسحاب الأمريكي والروسي من معاهدة القوات النووية

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الكازاخستاني بيبوت أتامكولوف إن بلاده لا تستبعد عودة سباق التسلح بعد انسحاب الولايات المتحدة وروسيا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف أتامكولوف - في كلمة أمام مجلس النواب الكازاخستاني اليوم /الاثنين/ حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - :"
لقد خرجت الدولتان من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وهما لاعبان مهمان للغاية في الساحة الدولية".

وأوضح أن هذا سيعني أنه سيكون هناك سباق تسلح معين ونشر صواريخ جديدة على أراضي الحلفاء في مكان ما حول المحيط.
يذكر أن كلا من موسكو وواشنطن تبادلتا في السنوات الأخيرة الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة، والموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في 1987.

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