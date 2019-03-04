ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

افتتاح محطة حاويات متعددة الأغراض بميناء دمياط قريبا

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أعلن ميناء دمياط، أنه سيتم افتتاح محطة حاويات متعددة الأغراض، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن ترفع المحطة الجديدة الطاقة الاستيعابية للميناء 4 ملايين طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه.

جاء ذلك وفقًا لتصريح الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط، والذى أكد أن المحطة الجديدة ستكون خطوة كبرى للارتقاء بمكانة ميناء دمياط كمركز محوري لقطاع النقل البحرى وداعم رئيسى فى خطط التنمية على أرض مصر.

وأضاف أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق 17 مترا والمجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه، والتى يتم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء وأماكن مخصصة لإستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضًا بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين.

ترشيحاتنا

المرأة الشيطان تثأر لكرامتها بالدم

أعاصير عاتية تجتاح ولاية ألاباما الأمريكية وتقتل 23 شخصا

بالأسماء.. لاعبو الأهلي الغائبون عن مباراة بتروجيت

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن 6 قضاة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

بأسعار تتعدى 40 ألف جنيه.. هوس تحديد جنس المولود يغزو القرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والدول العربية

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

التليفزيون الفرنسي يسلط الضوء على حملة اثنين كفاية

بعد ارتكابهم 140 حادثة.. سقوط عصابة سرقة بطاريات أبراج المحمول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة
شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو
شاهد.. قداس يجمع مسلمين ومسيحيين في كنيسة بـ الموصل
شاهد..طبيب يكشف سبب إدمان السائقين والحرفيين للمخدرات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟