افتتاح محطة حاويات متعددة الأغراض بميناء دمياط قريبا

أعلن ميناء دمياط، أنه سيتم افتتاح محطة حاويات متعددة الأغراض، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن ترفع المحطة الجديدة الطاقة الاستيعابية للميناء 4 ملايين طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه.



جاء ذلك وفقًا لتصريح الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط، والذى أكد أن المحطة الجديدة ستكون خطوة كبرى للارتقاء بمكانة ميناء دمياط كمركز محوري لقطاع النقل البحرى وداعم رئيسى فى خطط التنمية على أرض مصر.



وأضاف أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق 17 مترا والمجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 75 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه، والتى يتم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأوضح أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء وأماكن مخصصة لإستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضًا بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وسوف تساهم تلك المحطة بعد افتتاحها فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين.