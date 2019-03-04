التعبئة والإحصاء ينشر الإصدار الجديد من كتيب مصر في أرقام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النسخة السنوية من كتيب (مصر في أرقام).



وذكر الجهاز في بيان اليوم الاثنين، أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطي إحصاءات السكان المشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق ، والإحصاءات الاجتماعية التي تغطي إحصاءات التعليم قبل الجامعي إعداد (المدارس - الفصول - تلاميذ) والتعليم الجامعي (مقيدون - خريجون) والمراكز البحثية.



وأضاف أن الإصدار يتضمن أيضًا الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع ، والأسرة والمستشفيات، والعلاج على نفقة الدولة، والإحصاءات الثقافية والنشاط الفني، والإحصاءات الاقتصادية التي تغطي إحصاءات التجارة الخارجية، والناتج المحلي، وميزان المدفوعات، والدين الداخلي والخارجي، والإنتاج الزراعي، ونسبة الاكتفاء الذاتي، والإنتاج الصناعي، وإحصاءات النقل والاتصالات وإحصاءات السياحة والبيئة .



تابع: الإصدار يتضمن أحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامي 2017-2018 والتي تعطي صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التي طرأت على قطاعات الدولة، وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير إصدار إحصائي مختصر يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.



وأشار إلى أنه بإتاحة الإصدار سيعمل على توفير احتياجات مستخدمي البيانات من متخذي القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، منوهًا بأنه من يريد الإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من (كتيب مصر في أرقام 2018) يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز (http://www.capmas.gov.eg)