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أصل الحكاية

100 عام على ثورة 19 ..حكاية محمد محمود باشا.. صعيدي تولى رئاسة مصر 4 مرات ورافق سعد زغلول بالمنفى

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:48 م
محمد محمود
محمد محمود
إيهاب عمر
في 9 مارس من كل عام يتجدد الحديث عن ثورة 1919، ورموزها الذين راهنوا على الوطن بحياتهم، وكان من بين هؤلاء محمد محمود باشا السليني "رئيس وزراء مصر الأسبق ابن مدينة ساحل سليم بأسيوط .

السليني الذي ولد في 4 أبريل 1878 بأسيوط، هو صاحب فكرة تأليف وفد للمطالبة بحق مصر في تقرير مصيرها وأحد رفاق الزعيم الراحل سعد باشا زغلول والذي اعتقلهم الانجليز وقاموا بنفيهم الى مالطة، و هو ما أدى الى انفجار ثورة الغضب والكرامة على الاحتلال البريطاني.

بعد الإفراج عنهم في 8 إبريل 1919 سافروا إلى باريس وظل الوفد بين باريس ولندن في مفاوضات ومباحثات لمدة عامين.

حصل محمد محمود باشا على الشهادة الابتدائية من مدرسة أسيوط عام 1892 وبعد استكمال تعليمه ارسله والده الى انجلترا لاستكمال تعليمه حيث درس بكلية باليول جامعة أكسفورد وحصل على الدرجة الثانية في التاريخ في علم التاريخ الحديث والذي يعتبر أول مصري يتخرج من جامعة أكسفورد ، وكان لثقافة محمد محمود باشا الانجليزية أثرا كبيرا في حياته السياسية متخذا من سياسة الاعتدال منهجا ودستورا، وكان منزله في القاهرة مقرًا لعقد فيه اجتماعات لجنة الوفد المركزية ، كما ان منزله كان أكبر صالون أدبي في ذلك الوقت وجمع حوله الشعراء والادباء ومنهم محمود حسن إسماعيل ابن قرية النخيلة وكمال الشناوي وحافظ إبراهيم .

تولى محمد محمود باشا عدد من المناصب حتى أصبح مدير لمديرية الفيوم ثم الجيزة وتعرف على الزعيم الراحل سعد زغلول على محمد محمود باشا حينما كان سعد زغلول ناظرا للمعارف وزار الفيوم واستقبله محمد محمود باشا مدير الاقليم في ذلك الوقت وكانت تجمعهم علاقة طيبة .

قبيل اعلان الهدنة بالحرب العالمية الاولى ، دعا الزعيم الراحل سعد زغلول، محمد محمود باشا الى عزبته بمسجد وصيف بصحبة عبدالعزيز فهمي و أحمد لطفي السيد وعقد اجتماعا في منزل سعد زغلول في نوفمبر 1918 وتم الاتفاق على تكوين وفد يضم سعد باشا زغلول ومحمد محمود باشا و علي شعراوي وعبدالعزيز فهمي و أحمد لطفي السيد و عبداللطيف المكباتي و محمد علي علوبه للقاء المعتمد البريطاني .

وفي 8 مارس 1919 ليلة ثورة الكرامة اعتقل الانجليز سعد باشا زغلول ومحمد محمود باشا وحمد الباسل وإسماعيل صدقي وغادرت بهم الباخرة الى مالطة .

وكان بحكم اجادة محمد محمود باشا للغة الانجليزية كان الوحيد الذي يقرأ الجريدة التي كانت تصدر في جريدة مالطة ويستطيع التعامل مع رجال سلطات جزيرة مالطة البريطانيين وبعد الافراج عنهم سافر محمد محمود باشا برفقة وفد سعد زغلول في 11 ابريل 1919 الى باريس لعرض قضية مصر والذي كان يستدعي عمل دعاية لقضية مصر في الولايات المتحدة فقام سعد زغلول ومحمد محمود بالسفر الى الولايات المتحدة خاصة وان محمد محمود باشا كان يجيد الانجليزية ونجحا في ذلك ولم يتحمل سعد زغلول مشاق السفر فعاد الى باريس وظل محمد محمود في الولايات المتحدة لعمل الدعاية للقضية المصرية.

في عام 1937 عاد محمد محمود باشا في رئيسا للوزراء للمرة الثانية، بعد سنوات من المقاطعة السياسية، وبدأت حكومته بحل البرلمان الوفدي وفصلت الموظفين الوفديين وسيطرت على الانتخابات التي أعقبتها وزارة محمد محمود الثالثة في أبريل 1938 كما شكل الحكومة للمره الرابعة في 24 يونيه 1938 والتي سقطت على يد علي ماهر رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت.




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