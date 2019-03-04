كرهني لـ إليسا تقترب من 50 مليون استماع قبل تصويرها.. فيديو

اقتربت أغنية "كرهني" للنجمة اللبنانية إليسا من تحقيق 50 مليون استماع على "يوتيوب" بعد مرور 7 أشهر على طرحها من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".



وكانت إليسا قررت تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب مع مخرجة كليباتها في الآونة الأخيرة إنجي جمال، ولكن قد تكون خضوعها للعملية الجراحية في يديها سبب تأجيل المشروع.



"الى كل اللي بيحبوني" حقق أكثر من 150 مليون استماع بعد مرور شهرين على طرحه، حيث أعلنت إليسا من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" اصابتها وتعافيها من مرض السرطان.

