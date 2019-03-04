القصبي يشرف على رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال بجامعة عين شمس

شارك رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادي القصبي ، وبصفته خبيرا مصرفيا فى مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال قدمت من الباحث محمود السيد احمد ابراهيم بكلية التجارة جامعة عين شمس بعنوان دور جودة الحياة الوظيفية كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة الملهمة والتميز المؤسسي.



يأتى ذلك وذلك فى دراسة تطبيقية علي البنك الأهلي المصرى حيث تكونت لجنة المناقشة من الدكتور القصبي والدكتورة جيهان عبد المنعم رجب رئيسا وعضوية الدكتور عمرو عواد.

