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حوادث

سقوط تاجرى مخدرات بحوزتهما 15 كيلو إستروكس بالجيزة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:10 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار فى مخدر الإستروكس وبحوزتهما كمية وزنت 15 كيلو جراما.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام كلٍ من محمد ع. م- 39 سنة، محكوم عليه فى قضية "سلاح أبيض"، ورجب أ. ر- 24 سنة مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصة مخدر الإستروكس مُتخذان من مسكن المتهم الأول مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكن المتهم الأول، وبحوزتهما (15 كيلو جراما من مخدر الإستروكس- 50 جراما من مادة الكيتامين الخام المستخدمة فى التصنيع- طبنجة - سلاح أبيض "مطواة" 2 ميزان حساس – مبلغ مالى) .

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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