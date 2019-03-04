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شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:26 م
صدى البلد
آيات أحمد
كشف الدكتور عماد حلمى، استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، عن أشهر الخرافات حول التخسيس، وأسباب السمنة؛ لافتًا إلى أن من أشهر الخرافات التى تسبب السمنة هى أن" المياه تتسبب الكرش"، مؤكدًا أن تلك المعلومة غير حقيقية نهائيًا حيث أن المياه لا تحتوى أي سعرات حرارية.

وأوضح حلمى خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أنه المياه تساعد على الهضم، وأنسب توقيت لتناولها هى قبل الأكل فورًا، كما ان هناك مجموعة من الأعشاب التي يعتقد البعض أنها تساعد على التخسيس مثل الزنجبيل، والكمون، والقرفة، والشاى الأخضر، الزبادى بالليمون، وخل التفاح، والمياه الساخنة" ولكنها تعتبر من الموروثات فقط وليس لها أى تأثير فى التخسيس.

وتابع الديتوكس يعتبر جزء من نظام علاجى كامل يعتمد على الابتعاد عن اللحوم والبروتينات، مما يساعد على التخلص من السموم.

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