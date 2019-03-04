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حوادث

4 أشخاص يجبرون سائق نقل ذكي على توقيع إيصالات أمانة فى حديقة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:38 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف سائق والتعدى عليه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وسرقته بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة الساحل من المواطن/هانى . أ . م - 37 سنة - سائق بإحدى شركات نقل الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول - ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - قائد السيارة الملاكى رقم (د ع ن 673 - يعمل عليها كسائق ) بتلقيه اتصالا تليفونيا من رقم هاتف محدد ادعى خلاله المتصل بسابقة التعامل معه وطلب منه التقابل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وتوصيله لدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب وصوله إلى مقهى بدائرة قسم شرطة الشرابية فوجئ بوجود 3 أشخاص آخرين قاموا بالتعدى عليه وتكبيله بأحد المقاعد بالمقهى المشار إليه، وحال تدخل صاحب المقهى وبعض رواد المقهى لمنعهم، إدعوا قيامه بالتعدى على نجل أحد أصدقائهم واصطحبه مترجلين إلى أحد الحدائق بشارع أحمد حلمى دائرة القسم ، وقاموا بإكراهه على التوقيع على 2 إيصال أمانة " على بياض " واستولوا منه على ( 2 هاتف محمول ، متعلقاته الشخصية ) كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم ، وأطلقوا سراحه وفروا هاربين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كلٍ من، المدعو/حسن . ح . م - 35 سنة – قهوجى - ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية (مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس جزئى فى قضايا " تبديد " بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 4 سنوات و 4 شهور ) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، والمدعو/أحمد . م . ح - 31 سنه - مندوب مبيعات - ومقيم بدائرة القسم ، والمدعو/إسلام . ب . ز - 24 سنه - فنى تكييف - ومقيم بدائرة القسم ، والمدعو/محمود . ب . ز - 26 سنه- سائق - ومقيم بذات العنوان ( شقيق الثالث).

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت مباحث القسم من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفواب ارتكاب الواقعة ، وقرر المتهم الأول أنه يعمل طرف المدعو/محمد . ر - صاحب كافيه كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، وأخبره الأخير بقيام المجنى عليه بالتعدى على نجله ، فخطط لإرتكاب الواقعة مجاملةً لرب عمله ، وفى سبيل ذلك تمكن من إستدرج المجنى عليه وإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة ، وأثناء ذلك تواصل مع المدعو/محمد . ر - وعقب إحاطته علمًا بالواقعة طلب صرف المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة وأنكر واقعة التعدى .

تم بإرشاد المتهم الأول بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا (2) إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
4 أشخاص يجبرون سائق نقل ذكي على توقيع إيصالات أمانة فى حديقة

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