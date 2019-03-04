اتحاد الصناعات: قانون الإجراءات الضريبية الموحد إيجابي في مجمله

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية (قطاع الضرائب)، اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة محمد البهي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية وكبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية.



وتناول اللقاء رد المسئولين على استفسارات من الحضور ومناقشة عدد من الملاحظات حول بعض بنود مشروع القانون ومن أهمها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن.



وجاء أهم ما تم مناقشته هي مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم والتمييز بين "التهرب" وغير ذلك من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة والتأكد من شمولها في مشروع القانون وذلك للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ ومنها على سبيل المثال ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم (مثل رسم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة حتى لا يكون هناك لبسًا أو تضاربًا أو تكرارًا أو شبهة عدم دستورية.



واتفق الحاضرون بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة أن مشروع القانون هو إيجابي في مجمله وأن الملاحظات في أغلبها تعلقت بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع.



وطلب رئيس اللجنة النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدراسة وإبداء الرأي والذى شاركت اللجنة فى صياغته تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازي فى منظومة الاقتصاد الرسمي.



جدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية يعاون المالية فى صياغة ووضع القوانين منذ القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتعديلات التي طرأت عليه ووضع برنامج فحص النظم بالإضافة لقانونى الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.



ومن جانبه قال البهي، إن الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية ورضا الحاضرين عنه بصفة عامة إنما هو نتاج للعمل الدؤوب لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من وزير المالية الذي يحرص كل الحرص على مشاركة الإتحاد ومجتمع الأعمال حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة واتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون.