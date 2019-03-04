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أخبار العالم

حزب الإصلاح المعارض في إستونيا يفوز بالانتخابات البرلمانية

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
أ ش أ
فاز حزب "الإصلاح" المعارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في إستونيا، حيث حصل على 34 مقعدا ، تاركا المركز الثاني لحزب "الوسط" الحاكم الذي فاز ب 25 مقعدا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ أن الحزب "الشعبي المحافظ" حل في المركز الثالث ، حيث نال 19 مقعدا، متقدما على حزب "الوطن" الذي حصل على 12 مقعدا، فيما شغل الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" 10 مقاعد.
وتنص التشريعات الإستونية على حق الحزب أو التكتل السياسي الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
وهناك اختلاف كبير بين برنامج حزب "الإصلاح"، وبرنامج حزب "الوسط" الحاكم ، ويتمحور الخلاف حول ثلاث قضايا تشمل الضرائب، وحقوق المواطنة والتعليم في إستونيا.

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