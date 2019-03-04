84.7 % نسبة المترددين على مبادرة 100 مليون صحة بأسوان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن نتائج أعمال مبادرة 100 مليون صحة والتى استمرت لمدة ثلاثة شهور متتالية، وأسفرت الحملة عن توقيع الكشف على عدد ( 831,102 ) مواطن بنسبة 84.7% من إجمالي المستهدف.





كما قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بتكريم عدد من المسؤولين والمشرفين عن الحملة بالمديرية والإدارة الصحية؛ حيث حصدت الإدارة الصحية بأسوان المركز الأول فى الكشف على المستهدفين المطلوبين.



