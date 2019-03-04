84.7 % نسبة المترددين على مبادرة 100 مليون صحة بأسوان

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن نتائج أعمال مبادرة 100 مليون صحة والتى استمرت لمدة ثلاثة شهور متتالية، وأسفرت الحملة عن توقيع الكشف على عدد ( 831,102 ) مواطن بنسبة 84.7% من إجمالي المستهدف.
كما قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بتكريم عدد من المسؤولين والمشرفين عن الحملة بالمديرية والإدارة الصحية؛ حيث حصدت الإدارة الصحية بأسوان المركز الأول فى الكشف على المستهدفين المطلوبين.
وجاء ترتيب الإدارات على النحو التالى إدارة أسوان 268 ألفا و 638 مواطن بنسبة 94 % من المستهدف ، وإدارة إدفو شرق 84 ألفا و 644 مواطن بنسبة 85 % من المستهدف ، وإدارة إدفو غرب 156 ألف و 24 بنسبة 78 % ، وإدارة كوم أمبو شرق 198 ألفا و 51 مواطنا بنسبة 82 % ، وإدارة دراو 67 ألفا و 453 مواطنا بنسبة 78 % من المستهدف ، وإدارة نصر النوبة 56 ألفا و 292 مواطنا بنسبة 77 % من المستهدف .