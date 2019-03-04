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استشاري مشروع محور روض الفرج: مصري 100 % .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:32 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الاستشاري العام لمشروع روض الفرج، المهندس محمد فوزى، إن المشروع من أضخم المشاريع التى نفذت فى وقت قياسي وتم تنفيذه على مرحلتين، لافتًا إلى ان المرحلة الاولى بطول 35 كيلو من طريق مصر إسكندرية وحتى الوراق.

وأوضح الاستشاري العام لمشروع روض الفرج، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أن المرحلة الثانية من الطريق الدائرى وحتى شبرا وترعة الإسماعيلية بطول 17 كيلو، مشيرًا إلى أن المشروع هو أضخم كوبري معلق في المنطقة وأنشئ بعمالة مصرية 100%.

وأكد ان المشروع يحل ازمة الكثافة المرورية، ويربط طريق مصر إسكندرية وحتى طريق الضبعة مرورًا بالطريق الدائرى، موضحًا أن المشروع يسحب الكثافات من داخل المدينة.

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