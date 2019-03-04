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انطلاق أعمال الدورة151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين برئاسة الصومال

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
أ ش أ
انطلقت أعمال الدورة (151) لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان وتستمر يومين تمهيدا لانعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء .

يتضمن مشروع جدول أعمال هذه الدورة عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومنها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150 - 151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية (30) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري .

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، التطورات والانتهاكات الإسرائيلية، الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل .

ويشتمل مشروع جدول الأعمال على موضوعات حول "التضامن مع لبنان" و"تطورات الوضع فى سوريا" و"تطورات الوضع فى ليبيا" و"تطورات الوضع فى اليمن" و"دعم السلام والتنمية فى السودان" و"دعم الصومال" و"دعم جمهورية القمر المتحدة" و"الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الإريتري".

كما يشتمل مشروع جدول الأعمال على عدد من البنود منها "احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث" واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية إضافة إلى قضايا اجتماعية وثقافية منها "دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص" و"إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية" و"العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب" .


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