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أخبار العالم

لافروف : روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لبدء الحوار

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، اليوم الاثنين ، استعداد بلاده لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو لبدء حوار دون شروط مسبقة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله : "أكدنا مرارا موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن ، واستعدادنا لاستقبال القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية نتنياهو وعباس لكي يستأنفا الحوار المباشر دون أي شروط مسبقة".

وأشار لافروف ، الذي يزور قطر حاليا ضمن جولة خليجية ، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث خلال زيارته الأخيرة لروسيا الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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