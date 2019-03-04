السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من على حريق شب داخل شقة بالقناطر الخيرية دون خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير ادارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بناحية شارع سيد عبد الجليل الخرقانية دائرة المركز.



وعلى الفور توجه المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.



وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالدور الأراضى بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو "و.ص .م" 45 سنة بالمعاش واتت النيران على بعض محتويات الشقة وتولت النيابة التحقيق.

