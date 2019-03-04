عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ..ومفتي القدس يدين تواصل حملات الإبعاد الانتقامية

اقتحم نحو 38 مستوطنا يهوديا متطرفا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في المسجد الأقصى، واستمعوا إلى شروحات خرافية مفبركة قبل مغادرته من باب السلسلة.



وكان الاحتلال اعتقل، صباح اليوم، حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر بسبب فتحه مبنى ومصلى باب الرحمة في الأقصى.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حارس المسجد الأقصى سامر أبو قويدر من داخل الأقصى، بسبب فتحه مبنى ومصلى باب الرحمة، واقتادته إلى مركزٍ تحقيق في البلدة القديمة من القدس المحتلة.



يذكر أن الاحتلال وسع دائرة انتقامه من المسؤولين والعاملين في المسجد الأقصى على خلفية إعادة فتح مصلى الرحمة في الأقصى يوم الجمعة قبل الماضية.

من جانبه أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حملة الإبعاد التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق علماء المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه، والشخصيات الدينية والوطنية.



وقال المفتي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذه العنجهية تأتي ضمن سياسة الإرهاب العنصري الممارس بحق الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص، لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها، ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية.



وأهاب بالمجتمع الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية والوطنية، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، داعيًا المسلمين من مختلف أقطار العالم إلى تكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، للحيلولة دون فرض واقع جديد عليه.

وكانت سلطات الاحتلال، أبعدت رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومساعد مدير دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات، وعددا من حراس المسجد والمرابطين فيه، عن المسجد الأقصى.

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