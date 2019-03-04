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اقتصاد

التخطيط: الصناعة تساهم بـ 20‎‎% من حجم النمو

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:22 م
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه ولأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20% وكذلك القطاعات الرائدة الأخرى كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى إجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الاثنين، في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وحول خطة الإصلاح الإداري، أكدت "السعيد"، أن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة مواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن

وأشارت السعيد إلى موضوع كفاءة التنظيم الإداري نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هى وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، منوهة عن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند إنشائها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.

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