ضبط عنصر بتشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى سرقة المواد البترولية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزته سلاح نارى.



البداية خلال مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمُعينة خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق بنها/شبرا الحر، اشتبهت فى سيارة حال توقفها وسيرها ببطء بجانب الطريق وباستيقاف قائدها لفحصه والسيارة تبين أنه يدعى محمد ع. إ- 31 سنة، ومُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، وبحوزته (بندقية آلية- 3 خزن- 80 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى)، وبمناقشته اعترف باشتراكه مع كلٍ من محمد ف. إ- 25 سنة، وسعيد م. س- 32 سنة "له معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، وآخر مُقيم دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، بسرقة أحد خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنه كان يقوم بتأمين الطريق المُشار إليه بالسيارة المضبوطة والسلاح النارى.



على الفور تم إخطار الجهات المعنية وبالانتقال بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية للطريق المُشار إليه، تبين هروب المتهمين وأمكن ضبط (سيارة نقل أعلاها تنك بداخله حوالى 800 لتر سولار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار ملاحقة باقى المتهمين والعمل على ضبطهم والوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى.