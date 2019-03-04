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رياضة

محسن صالح: فوز الزمالك انتصار للكرة المصرية

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
منار نور
هنأ محسن صالح المدير الفنى للمنتخب المصري السابق، نادى الزمالك بعد فوزه أمس على بيترو أتليتكو الأنجولى، بهدف نظيف أحرزه المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

وغرد " صالح " من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر : " مبروك فوز الزمالك وعودته للمنافسة على كأس البطولة الكونفيدرالية، معتبرا أن فوز أي فريق مصري عربيا وإقليميا انتصارا للكرة المصرية ولمصر رياضيا.

وأضاف" اتركوا التعصب جانبا وإلى أن يشفينا الله منه ويتوقف كليا.. فلنكتفي بالتحفيل محليا.. قاهريا كان أو ساحليا.منوفيا أو دقهليا..غربيا أو شرقيا.. أهلي..أهلي.

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