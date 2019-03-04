ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

دراسة: تناول الطماطم يقي من الإصابة بسرطان الكبد.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:23 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "الآن"، نتائج دراسة جديدة تحث من يتناولون طعامًا غنيًا بالدهون على زيادة تناول الطماطم والصلصة والكاتشاب للوقاية من سرطان الكبد.

وأكدت الدراسة، أنه الإفراط في أكل الدهون يتسبب في زيادة الالتهابات وحدوث ما يُعرف بالتهاب الكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة تافت الأمريكية أن الطماطم تحتوي على توليفة رائعة لمحاربة سرطان الكبد وخاصة عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم.

وتمتاز التوليفة الصحية للطماطم بالجمع بين فيتامينات سي وإي وب9 إلى جانب المعادن وعنصر الليكوبين والألياف.

وقد تسبب انتشار النظام الغذائي الغربي في تزايد حجم الدهون وخاصة الحيوانية على الموائد، فالبيتزا والبرجر والسجق واللحوم المصنعة كاللانشون والبيبروني غنية بهذه الدهون، ووفقًا لهذه الدراسة تتطلّب حماية الكبد من تأثيرات هذا النظام الغذائي تناول الكثير من الطماطم.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الليكوبين الذي تحتوي عليه الطماطم يحمي من نمو سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

ترشيحاتنا

مزارع يقتل زوجته وينتحر.. والسبب

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

تركى آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 4-3-2019

كيف تحمي نفسك وأسرتك من الإصابة بإنفلونزا الطيور H5n2

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

لعنة المصري البورسعيدي تصيب الجزيرة بعد موقعة كأس مصر

تحذيرات مهمة من الزراعة للمواطنين بشأن إنفلونزا الطيور.. فيديو

شغل وأكل كمان.. قصة وظيفة تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا حال عشقه للشوكولاتة

ريهام تخلع زوجها لسبب غريب: بيدخل الشقة بالحذاء ومش بيساعد في أي حاجة

بوتفليقة يتعهد بإجراء انتخابات مبكرة حال فوزه في أبريل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو
شاهد.. قداس يجمع مسلمين ومسيحيين في كنيسة بـ الموصل
شاهد..طبيب يكشف سبب إدمان السائقين والحرفيين للمخدرات
طبيب يحذر: الحشيش يسبب هلاوس و الترامادول يؤثر على العظام..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟