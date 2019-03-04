دراسة: تناول الطماطم يقي من الإصابة بسرطان الكبد.. فيديو

عرضت فضائية "الآن"، نتائج دراسة جديدة تحث من يتناولون طعامًا غنيًا بالدهون على زيادة تناول الطماطم والصلصة والكاتشاب للوقاية من سرطان الكبد.



وأكدت الدراسة، أنه الإفراط في أكل الدهون يتسبب في زيادة الالتهابات وحدوث ما يُعرف بالتهاب الكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد، حيث أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة تافت الأمريكية أن الطماطم تحتوي على توليفة رائعة لمحاربة سرطان الكبد وخاصة عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم.



وتمتاز التوليفة الصحية للطماطم بالجمع بين فيتامينات سي وإي وب9 إلى جانب المعادن وعنصر الليكوبين والألياف.



وقد تسبب انتشار النظام الغذائي الغربي في تزايد حجم الدهون وخاصة الحيوانية على الموائد، فالبيتزا والبرجر والسجق واللحوم المصنعة كاللانشون والبيبروني غنية بهذه الدهون، ووفقًا لهذه الدراسة تتطلّب حماية الكبد من تأثيرات هذا النظام الغذائي تناول الكثير من الطماطم.



وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الليكوبين الذي تحتوي عليه الطماطم يحمي من نمو سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.