ضبط شخص وبحوزته 15 ألف قرص مخدر بالطريق الدائري

تمكنت قوات تأمين الطريق الدائرى بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 15 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار.



البداية خلال قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالاشتراك مع قوة أمنية تابعة للامن المركزى بمديرية أمن الجيزة بأعمال التأمين أعلى منطقة صفط اللبن بالطريق الدائرى "إتجاه الوراق" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تمكنوا من ضبط المدعو "إسماعيل .ح.م" - 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - بمحافظة أسيوط، حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (1500 شريط لعقار الأبتريل المخدر، بإجمالى 15 ألف قرص) داخل شنطة بلاستيك.



وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.