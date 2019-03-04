الصيادلة تواصل تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات

تواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة عملها لليوم الثانى على التوالى، فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وكافة مقاعد النقابات الفرعية.



وأوضحت اللجنة أنه سيتم بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على منصب النقيب العام لصيادلة مصر و الــ 12 مقعدا الخاصة بمجلس النقابة العامة، بينما تفتح مقار النقابات الفرعية أبوابها أمام الراغبين فى الترشح على منصب النقيب الفرعى وكافة مقاعد المجالس الفرعية.



وأضافت أن الأوراق المطلوبة للترشح هى صورة كارنيه النقابة، وصورة البطاقة الشخصية، وايصال رسم الترشح بقيمة 1 جنيه، وسيكون اخر يوم لتلقى طلبات الترشح الثلاثاء 12 مارس، وسيكون اعلان القوائم الاولية من الاربعاء 13 مارس الى الجمعة 15 مارس ، والتنازلات من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس، وسيتم اعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس الى الخميس 21 مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22 مارس الى الاحد 24 مارس، وسيكون النظر فبها واعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28 مارس.



يذكر أنه فى اليوم الاول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة الــ 13 وصل اعداد المرشحين لــ 57 مرشحا من بينهم 6 مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، كما وصل عدد المرشحين بالمحافظات لـ 233 مرشحا وذلك على 195 مقعدا.