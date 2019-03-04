ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصيادلة تواصل تلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:30 م
صدى البلد
محمد غالي
تواصل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة عملها لليوم الثانى على التوالى، فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وكافة مقاعد النقابات الفرعية.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على منصب النقيب العام لصيادلة مصر و الــ 12 مقعدا الخاصة بمجلس النقابة العامة، بينما تفتح مقار النقابات الفرعية أبوابها أمام الراغبين فى الترشح على منصب النقيب الفرعى وكافة مقاعد المجالس الفرعية.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للترشح هى صورة كارنيه النقابة، وصورة البطاقة الشخصية، وايصال رسم الترشح بقيمة 1 جنيه، وسيكون اخر يوم لتلقى طلبات الترشح الثلاثاء 12 مارس، وسيكون اعلان القوائم الاولية من الاربعاء 13 مارس الى الجمعة 15 مارس ، والتنازلات من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس، وسيتم اعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس الى الخميس 21 مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22 مارس الى الاحد 24 مارس، وسيكون النظر فبها واعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28 مارس.

يذكر أنه فى اليوم الاول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة الــ 13 وصل اعداد المرشحين لــ 57 مرشحا من بينهم 6 مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، كما وصل عدد المرشحين بالمحافظات لـ 233 مرشحا وذلك على 195 مقعدا.

موضوعات متعلقة

37 مرشحا يتنافسون في انتخابات نقابة "مهندسين أسيوط"

"مهندسين أسيوط" تعلن الكشوف النهائية لمرشحيها.. صور

الصيادلة تعلن آليات التقديم لانتخابات مقاعد النقابة العامة والفرعية

لجنة تلقي الطلبات: 50 مرشحا حصيلة اليوم الأول.. 3 مرشحين على مقعد النقيب.. و 20 في المستويات للنقابة العامة كافة.. القاهرة تتصدر النقابات الفرعية

الصيادلة تواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية

98 مرشحا يستكملون أوراقهم في اليوم الثاني على مقاعد الصيادلة

ترشيحاتنا

لعنة المصري البورسعيدي تصيب الجزيرة بعد موقعة كأس مصر

وصفة من البهارات تمنع السرطان وتخلصك من الكولسترول

تحذيرات مهمة من الزراعة للمواطنين بشأن إنفلونزا الطيور.. فيديو

مفاجأة .. فيسبوك تستعد لـ الحدث الأهم في تاريخها .. تعرف عليه

سعر الذهب اليوم الاثنين 4-3-2019

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن 6 قضاة

مجلة إفريقية: مصر وإثيوبيا والسودان على وشك إنهاء أزمة سد النهضة

علي جمعة يكشف عن عبادة يثيبك الله عليها ولو كنت منشغلا عنها

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو

تركى آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي

محسن صالح: فوز الزمالك انتصار للكرة المصرية

BBC تبرز تحذير شيخ الأزهر من ظلم النساء بسبب تعدد الزوجات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص
استشاري مشروع محور روض الفرج: مصري 100 % .. فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة
شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟