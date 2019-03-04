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أخبار العالم

موسيقار مصري شهير يبدأ في تدريب عازفي الكمان بالسعودية

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:18 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
بدأ عازف الكمان المصري الشهير محمود سرور في إعطاء دروس رسمية في المعهد الموسيقي بالرياض.

ووفقا لمجلة "ذا ناشيونال تايمز"، أنشأ الموسيقار المصري المعهد بناء على طلب ولي العهد محمد بن سلمان؛ بهدف تدريب 50 عازف كمان سعودي إلى مستوى يسمح لهم بالأداء في دار أوبرا جديدة في جدة، من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2022.

وفي معهده، الذي أنشئ بدعم وتأييد من الحكومة السعودية، قاد سرور ثلاث فصول دراسية يوم السبت، يحتوي كل فصل منها على 5 طلاب.

وقد تلقى المعهد مئات الاستفسارات، وخاصة من النساء، حول إمكانية توافر الدروس.

وفي البداية، يتعلم طلاب المعهد كيفية التعامل مع الكمان، إضافة إلى تلقي تعليمات حول نظرية الموسيقى وقراءة النوتة، من أجل الحصول على أقصى استفادة من دروسهم مع سرور.

وفي 22 يناير الماضي، شهدت الرياض افتتاح أول معهد لتعليم الموسيقى في الرياض.

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