ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فرخة القطوطة لـ عماد عبد المحسن أحدث إصدارات دار روافد

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
أ ش أ
صدر حديثا للشاعر عماد عبد المحسن كتاب "فرخة القطوطة" الذي يستعرض ملامح عديدة من التراث الشعبي في صعيد مصر، ومواقف إنسانية، وأمثلة شعبية، وأهازيج يزخر بها الكتاب الصادر عن دار روافد للنشر، في 84 صفحة من القطع المتوسط.

وعبر ستة عشر مقالا يبحر بنا "عبد المحسن" في عوالم من الذكريات عن الألعاب الشعبية، والطقوس الدينية، والاحتفالات، وعادات أهل الصعيد في الأفراح، والأحزان، ويخرج من صندوق ذكرياته حيث موقع رأسه في قرية "النخيلة" بمحافظة أسيوط العديد من القصص التي يسردها في "نوستالجيا" مصبوغة بالروح الأدبية والحكي الذي يصف بدقة العديد من المواقف الإنسانية الفريدة.

وعن عنوان كتابه "فرخة القطوطة"، قال عبد المحسن إنها الشارع الصغير الضيق الذي ينتهي بمنزل يمنع المرور إلى شوارع أخرى، وفي سرد ممتع نرى من خلال "الفرخة" التي يقطنها عدد كبير من الأسر المسيحية، إلا أن أسرة مسلمة انصهرت في علاقات إنسانية فطرية، بعيدا عن القوالب التي تضع العلاقات بين أصحاب الديانات المختلفة في شحناء بعيدة عن الواقع الريفي المعاش.

ونتعرف من خلال الكتاب أيضا على طقوس الاحتفال بالمولد النبوي، وعادات أتباع الطريقة الشاذلية الصوفية في هذه المناسبة، والتجمع العائلي اليومي في ليالي شهر رمضان والتحلق حول قارئ القرآن الكريم.

كما يعرج الكتاب على الألعاب الشعبية ومنها ما يطلق عليها "الكظو" أي "النخلة"، ويصف كيفية صناعتها من "الدوم".

ترشيحاتنا

مفاجأة .. فيسبوك تستعد لـ الحدث الأهم في تاريخها .. تعرف عليه

تركى آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة السعودي

تحذيرات مهمة من الزراعة للمواطنين بشأن إنفلونزا الطيور.. فيديو

لعنة المصري البورسعيدي تصيب الجزيرة بعد موقعة كأس مصر

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يهدي مانشستر سيتي الصدارة

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

تعرف على 21 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها في الصلاة

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

3 غسالات وثلاجتان شروط الزواج في الشرقية.. وعشاء الحماة قاعدة أساسية..صور

وزير التعليم العالي: الطب والهندسة والصيدلة لن تصبح كليات قمة

قرار جديد من كاف بشأن حكام بطولة الأمم الأفريقية 2019

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو
شاهد.. قداس يجمع مسلمين ومسيحيين في كنيسة بـ الموصل
شاهد..طبيب يكشف سبب إدمان السائقين والحرفيين للمخدرات
طبيب يحذر: الحشيش يسبب هلاوس و الترامادول يؤثر على العظام..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟