فرخة القطوطة لـ عماد عبد المحسن أحدث إصدارات دار روافد

صدر حديثا للشاعر عماد عبد المحسن كتاب "فرخة القطوطة" الذي يستعرض ملامح عديدة من التراث الشعبي في صعيد مصر، ومواقف إنسانية، وأمثلة شعبية، وأهازيج يزخر بها الكتاب الصادر عن دار روافد للنشر، في 84 صفحة من القطع المتوسط.



وعبر ستة عشر مقالا يبحر بنا "عبد المحسن" في عوالم من الذكريات عن الألعاب الشعبية، والطقوس الدينية، والاحتفالات، وعادات أهل الصعيد في الأفراح، والأحزان، ويخرج من صندوق ذكرياته حيث موقع رأسه في قرية "النخيلة" بمحافظة أسيوط العديد من القصص التي يسردها في "نوستالجيا" مصبوغة بالروح الأدبية والحكي الذي يصف بدقة العديد من المواقف الإنسانية الفريدة.



وعن عنوان كتابه "فرخة القطوطة"، قال عبد المحسن إنها الشارع الصغير الضيق الذي ينتهي بمنزل يمنع المرور إلى شوارع أخرى، وفي سرد ممتع نرى من خلال "الفرخة" التي يقطنها عدد كبير من الأسر المسيحية، إلا أن أسرة مسلمة انصهرت في علاقات إنسانية فطرية، بعيدا عن القوالب التي تضع العلاقات بين أصحاب الديانات المختلفة في شحناء بعيدة عن الواقع الريفي المعاش.



ونتعرف من خلال الكتاب أيضا على طقوس الاحتفال بالمولد النبوي، وعادات أتباع الطريقة الشاذلية الصوفية في هذه المناسبة، والتجمع العائلي اليومي في ليالي شهر رمضان والتحلق حول قارئ القرآن الكريم.



كما يعرج الكتاب على الألعاب الشعبية ومنها ما يطلق عليها "الكظو" أي "النخلة"، ويصف كيفية صناعتها من "الدوم".