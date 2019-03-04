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أخبار البلد

96% من قراء صدى البلد يطالبون بمحاكمة أصحاب الكلاب المفترسة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:19 م
صدى البلد
صدى البلد
استطلع "صدي البلد" رأي القراء حول مقترح بمحاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين.

وأيد 96% من المشاركين في الاستطلاع المقترح بينما رفضه 2% فقط ومثلهم عبروا عن عدم اهتمامهم.

كان النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان قال: إنه سيتقدم بتعديل على المادة "176" من القانون المدني، والتى تنص على "فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يُحدِثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".

وأكد عبد العزيز أن التعديل سينص على أنه: "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس مثل وضع الكمامات أو تركة وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس

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