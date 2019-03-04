شاهد.. قداس يجمع مسلمين ومسيحيين في كنيسة بـ الموصل

عرضت فضائية " الآن"، لقطات لقداس في كنيسة بالموصل يجمع مسلمين ومسيحيين، بعد قرابة سنتين على إخراج داعش من محافظة نينوى.



وترددت ترانيم في الكنيسة القديمة، حيث انضم عشرات المسلمين إلى الصلوات المسيحية ووقفوا إلى جوار المسيحيين كتفًا لكتف، استجابة لدعوة نشطاء طالبوا بتجمع مسلمين لمساندة المسيحيين، الذين لا تزال عودتهم إلى المحافظة خجولة وبأعداد قليلة جدًا.



وأكد المسلمون الذين حضروا القداس أن الخوف الذي تركه داعش الإرهابي لا يقتصر على المسيحيين فحسب بل كذلك على الطوائف كلها، وأن الهدف من هذه المبادرة هو كسر الخوف والحواجز الموجودة.