التخطيط: نتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.





جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في جلسة: "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الاثنين، وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.





وأشارت إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهى عنصر مكمل فى عملية الإصلاح الإدارى ، وأن التعامل مع المنظومة الالكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات.



