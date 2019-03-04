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اقتصاد

التخطيط: نتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:33 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في جلسة: "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الاثنين، وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وأشارت إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهى عنصر مكمل فى عملية الإصلاح الإدارى، وأن التعامل مع المنظومة الالكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات.

ولفتت إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، منوهة إلى تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عددا من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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