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اقتصاد

الضرائب: تعيين محمد ماهر شحاتة رئيسا لمركز كبار الممولين

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيى
أصدر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بتكليف محمد ماهر شحاتة رئيسا لمركز كبار الممولين بجانب عمله كمساعد لرئيس المصلحة.

يذكر أن محمد ماهر قد تدرج في الوظائف بالمصلحة من مدير شئون فحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان ؛ ثم مديرا عاما للفحص بضرائب المهن الحرة ثان وبعد ذلك رئيسا لمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان حتى اصبح رئيسا لمركز كبار ممولي المهن الحرة منذ سبتمبر 2017 ثم مساعد لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

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