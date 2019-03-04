فقه عمارة المساجد كتاب جديد عن إدارة النشر بالمطابع الأميرية

صدر حديثا كتاب "فقه عمارة المساجد" عن إدارة النشر بالمطابع الأميرية للدكتور خالد عزب.



الكتاب يضم ١٤٠ صفحة ويربط بين عمارة المساجد والقواعد الفقهية المنظمة لها ويستدل على ذلك عبر العديد من النماذج من المساجد التراثية بدءا من عمارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.



ويعرض الكتاب عناصر المسجد المعمارية من واجهات ومداخل استخدمت فيها المداخل المنكسرة لعزل الصوت والضوضاء عن المصلين لتوفير الهدوء ويعرض المؤلف لصحن المسجد ودوره في احداث حركة هواء تخفف من حدة الحرارة في أجواء حارة.



وكذلك تطرق الكتاب إلى القبلة والمحراب الذي يعد زينة المسجد فقد أولاه المسلمون عناية كبيرة فزخرفوه بالرخام الملون والكتابات التي تؤشر عليه. كما تعرض المؤلف للمنبر ومكوناته ودكك المبلغين وزخارف المساجد وأنواعها وأفرد قسما كبيرا للمآذن وأنواعها خاصة المملوكية التي تعد أجمل مآذن العمارة الإسلامية.



الكتاب يعد دليلا لعمارة المساجد وهو يخدم المعماريين والمؤرخين ومحبي الفنون والعمارة حيث أنه يجعل من يزور أي مسجد أثري يقرأ عمارة المسجد وهو يسد ثغرة في المكتبة العربية في موضوعه وهو يأتي في اطار مشروع فكري تبناه الدكتور خالد عزب لدراسة العمارة والعمران في المجتمعات الإسلامية بدأه بكتاب "فقه العمران".

