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بطل مصارعة: مدرب منتخب مصر بتروح عليه نومة واللاعيبة لا تسجل في البطولات

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء مجدي
قال محمد السويفي بطل المصارعة،إن هناك إهمالا لرياضة المصارعة فى مصر مما أدى إلى إهمال في اتحاد المصارعة،نتج عنه إقصاءه من المشاركة فى البطولة الإفريقية على الرغم من أنه حصل على المركز الأول فى التدريبات.

وأوضح "السويفى"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الإثنين، أنه عندما رجع إلى الاتحاد كان ردهم :"مشكلة سيستم".

وأضاف "بطل المصارعة" أن مدرب منتخب مصر للمصارعة "بتروح عليه نومة" ولا يسجل الأبطال فى البطولات العالمية والتي تشارك فيها مصر.

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