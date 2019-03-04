الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة على مختلف أنحاء الجمهورية يصاحبها فرص لسقوط الأمطار، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون على الوجه البحرى وستصل القاهرة مساءً وستكون خفيفة جدًا.



وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فرص سقوط الأمطار ستزيد بداية من الغد، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل، وستكون غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على القاهرة.



وأشار إلى أنه تزيد الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.



وحذر من تخفيف الملابس، وضرورة توخي الحذر عند القيادة في الصباح الباكر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور.