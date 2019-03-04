ضبط موظف بـ سلاح ناري في سفاجا

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط موظف بحوزته سلاح ناري.



وتبين أن المتهم "شنودة.م.ج - موظف"، وألقي القبض عليه حال قيادته سيارة "ربع نقل" قادمًا من الأقصر اتجاه الغردقة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة محلية الصنع عيار 9 مل.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.