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مرأة

الصويا الحل السحرى لخصوبة النساء

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:38 م
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
كشفت دراسة أمريكية حديثة إن تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا قد يساعد على الوقاية من تأثير ثنائي الفينول، وهي مادة كيماوية تستخدم في الكثير من المنتجات البلاستيكية وفي طلاء الجزء الداخلي لعلب الأغذية المحفوظة، حسب موقع هيلث

وعرف الباحثون إن لثنائي الفينول مفعول هرمون الأستروجين نفسه، وبالتالي يُعتقد أنه يعرقل الحمل وزرع البويضة المخصبة في الرحم في حالات التلقيح الاصطناعي

و تمت دراسة على 239 امرأة خضعن لعمليات تلقيح اصطناعي بين عامي 2007 و2012. وأجابت النساء عن استبيانات تناولت طعامهن، كما أُخذت منهن عينات من البول قبل استخراج البويضات تحضيرًا لزرعها وبعده.


و ظهرت معدلات مرتفعة من ثنائي الفينول فى البول لبعض السيدات ، كما تراجعت لدى النساء اللواتي لم يتناولن أطعمة تحتوي على الصويا فرص نجاح زرع البويضة الملقحة.

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