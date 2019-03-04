النيابة تطلب تقرير البصمة الوراثية لعاطل قتل عمته في الدرب الأحمر

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، بطلب البصمة الوراثية الخاصة بواقعة قتل شاب عاطل متهم بقتل عمته العجوز داخل مسكنها في منطقة الدرب الأحمر؛ لبيان صحة القرابة بينهما، إلى جانب تقرير الصفة التشريحية تمهيدًا لإحالته إلى الجنايات.



وكشفت تحقيقات مصطفى ذكري، وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية، عن أن قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا من سيدة تفيد أثناء زيارة والدتها العجوز في منزلها، تبين عدم تواجدها.



وبسؤال الجيران أكدوا أنهم لم يروها منذ يوم في الشارع ، فعادت وطرقت الباب فلم تجد من يستجيب فقررت الاستعانة بشاب من الجيران لفتح المنزل، فوجدت جثة والدتها غارقة في دمائها، ومتوفاة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة انتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثة، فتبين أن السيدة عجوز في منتصف العقد السادس من العمر، مسجاة على وجهه، وحولها آثار دماء كما تبين أنها عانت من التعدي والضرب، ووجد بجسمها 4 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.



تبين وجود جروح غائرة في منطقة الصدر والبطن، وجود طعنة في منطقة الرقبة، ما أسفر عن وفاتها، وبجوارها سكين حاد، كما تبين بعثرة في محتويات الشقة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وإرسالها إلى مشرحة زينهم.



واستمعت النيابة إلى أقوال أبناء المجني عليها حيث تبين أن لديها ثلاثة أولاد وبنتين وجميعهم كبار في السن ومتزوجين وهي تعيش بمفردها منذ 14 عامًا في مسكنها، وأنهم دائمي التردد عليها ولا توجد بينهم وبينها أي خلافات، كما أكدوا أن والداتهم امرأة عجوزة وحركتها بطيئة ولكنها كانت دائما تخدم نفسها ولا تطلب منهم أي مساعدة، فهي مكتفية بذاتها، كما أكدوا أن والداتهم سيدة ميسورة الحال ولديها أموالها الخاصة.



وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة السيدة المسنة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما قررت التصريح بالدفن، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.



وعقب 10 أيام من تكثيف الجهود واستمرار التحقيقات مع الجيران وأقارب المجني عليها ، تبين وجود سابقة خلاف بينها وبين أبناء شقيقها، بسبب خلافات حول الميراث ومستمرة منذ أعوام، وبتضييق الخناق عليهم اعترف نجل شقيقها بارتكاب الواقعة.