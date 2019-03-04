القاهرة أولى الجامعات عالميا تتصدى للعنف ضد المرأة

استضافت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، د. هيلين مووت الخبيرة البريطانية في شؤون مناهضة العنف ضد المرأة في زيارة تمت بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ضمن مشروع "جامعة آمنة للجميع" والممول من الاتحاد الأوروبي.



وألقت د. مووت الضوء على الدليل التوجيهي حول منع العنف في الحرم الجامعي والتصدي له، الصادر في فبراير 2019، والذي قدّم جامعة القاهرة كأولى الجامعات الواضعة لسياسات مواجهة العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي.



وعلقت إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر على نجاح أنشطة المشروع قائلة "نحن في المجلس الثقافي البريطاني سعداء بالعمل على هذا المشروع المهم الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يضع مثالًا رائدًا على مستوى قومي في التصميم على مناهضة العنف ضد المرأة والتحرش داخل الحرم الجامعي وخارجه، تهانينا الخاصة لـجامعة القاهرة على الاهتمام الذي نالته هذه الجهود وسُلّط عليها الضوء في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول منع العنف في الحرم الجامعي والتصدي له".



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضرورة تطوير عمل وحدة مناهضة التحرش بالجامعة في إطار مشروع تطوير العقل المصري، وتغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والنظر اليها بوصفها إنسانًا كامل الأهلية والحقوق.



وأضاف "الخشت" أن جامعة القاهرة تعمل على مراعاة الفروق والاختلافات ومحاولة التقريب بين الشعوب، وتسعى للتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، والاتحاد الأوروبي؛ خاصة في مبادرة العنف ضد المرأة، التي يوجد بينها وبين مشروع الجامعة بتغيير طرق التفكير قواسم مشتركة، مشيرًا إلى أنه لابد من تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة، وموضحًا أن المرأة عقل وروح ووجدان مثلها مثل الرجل.



وناقشت الورشة الإطار النظري لتدريب "التدخل الآمن للمارة" في حال ملاحظة تحرش أو عنف ضد المرأة، ومناقشة الهيكل الجديد للوحدة والأدوار الجديدة لها، بجانب العمل مع شركاء الوحدة على تطوير استراتيجية لتطبيق سياسات الوحدة على مدى زمني 3 و10 سنوات.



وفي اليوم الأخير للزيارة، نظمت جامعة القاهرة جولة لـهيلين في الحرم الجامعي وفي وحدة مناهضة التحرش تلاها لقاء مع د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ومجلس إدارة الجامعة.



وفي ختام الزيارة، كشفت هيلين عن تقرير ذكر أن جامعة القاهرة كأحد أفضل الأمثلة لوضع سياسات لمواجهة العنف ضد المرأة في الحرم الجامعي حول العالم.



وأوضح التقرير أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة مصرية تعتمد سياسات ضد التحرش الجنسي منذ عام 2014، وأنها تعمل على رفع الوعي بخطورة القضية و تلقي البلاغات والشكاوى ومحاسبة مرتكبيها من خلال إجراءات تأديبية صريحة وذلك بناء على معطيات تم جمعها من أساتذة الجامعة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني وتمت متابعتها من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.