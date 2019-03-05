تقدر تغير الكون كله؟.. تعرف على صحابي شهير سبقك منذ آلاف السنين.. فيديو

كشف الدكتور أحمد البصيلي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الصحابي الشاب الذي غير موازين الكون كله.



وقال البصيلي في لقائه على فضائية "أزهري"، إن سيدنا عمر بن الخطاب دخل الإسلام وهو في سن السادسة والعشرين، منوها أنه بدخوله الإسلام تغيرت موازين القوى على هذا الكوكب، فقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا ووقف بكل عزة وكبرياء أمام صناديد قريش.



وأشار إلى أنه خاطب الكفار قائلا: "من أراد أن ييتم ولده وترمل زوجته وتثكل أمه، فليقاني خلف هذا الوادي، ودخل الإسلام والمسلمون بإسلامه طورا جديدا، استطاع أن يغير مسار الدين الحنيف كله.