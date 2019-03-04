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أخبار العالم

باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:51 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت السلطات الباكستانية إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بالكامل اليوم/ الإثنين/ بعدما كانت قد علقت كل الرحلات الجوية بسبب تصاعد حدة التوترات مع الهند.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية - في تصريح نقلته صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية- " إنه تم تشغيل كل المطارات في أنحاء باكستان وتمت إعادة فتح المجال الجوي".

يذكر أن قرار إغلاق المجال الجوي صدر/ الأربعاء/ الماضي عقب معركة جوية نشبت مع القوات الجوية الهندية أسقطت خلالها إسلام آباد طائرتين حربيتين هنديتين وأسرت طيارا، فيما أعلنت الهند من جانبها أيضا إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية.

وقد أعادت باكستان فتح مجالها الجوي تدريجيًا بدءًا من الجمعة الماضية بعد ما أغلقته الأربعاء الماضي.

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