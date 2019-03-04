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رياضة

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:56 م
صدى البلد
منار نور
أعلن نادي الوحدة السعودي صباح اليوم الاثنين، تعيين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيسا شرفيا للنادي.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى #تركي_آل_الشيخ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يعد تعيين رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الحالي، في منصب الرئيس الشرفي جديدًا، حيث شغل تركي آل الشيخ هذا المنصب في نادي التعاون السعودي، ثم الأهلي المصري.

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