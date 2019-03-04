استقلال الصحافة تطالب وسائل الإعلام بحظر استقاء الأخبار من شبكات التواصل

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام، بحظر تناول أي معلومات، أو بيانات، يكون مصدرها الرئيسي مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء الجهات الرسمية.



وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان، الاثنين، إن وسائل الصحافة بشقيها، المطبوع والإلكتروني، وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، توسعت، وبشكل خطير، خلال الآونة الأخيرة، في اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي، مصدرا للأخبار، والأعمال التحريرية، في وقت انعدمت فيه آليات العمل المهني، والتي تتطلب تحقيقا من المصادر، الأمر الذي ألحق أضرارا بالمهنة وبالمجتمع، والدولة.



وأشار بشير إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، سبق وأن حذرت من خطورة ذلك قبل أكثر من عام، وطالبت جميع وسائل الإعلام، عدم الاعتماد على تلك المواقع مصدرا للمعلومات، غير أن المطالب لم تتم الاستجابة لها، حتى وقعت الصحافة فى المحظور.



وطالب مقرر اللجنة نقابة الصحفيين، بضرورة الإسراع فى إصدار بيان عاجل، يلزم جميع الصحف، بعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، كمصدر للأخبار.



كما طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره جهة اختصاص، بالتعاون مع النقابة، فى إصدار إجراءات منظمة للأداء المهنى، على ألا تتضمن اعتماد تلك المواقع، بصورة أو بأخرى، داعيا في الوقت ذاته رؤساء تحرير الصحف، ومسئولى النشر، والأقسام المختلفة، والمحررين، لعدم الاعتماد على صفحات "فيسبوك"، والتواصل المباشر مع المصادر، تنشيطا للمعلومات، وتأكدًا من صحتها.