الكرملين: نأمل بالاتفاق على مكان وموعد القمة الروسية الكورية الشمالية

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده وكوريا الشمالية على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية للاتفاق على القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، معربا عن أمل موسكو بتحديد موعد لقاء الزعيمين قريبا.



وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - " لم يتضح بعد موعد هذه القمة ، ولكن تجري اتصالات دائمة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين لهذا الغرض" .



وأضاف بيسكوف : " لقد أعلنت في وقت سابق أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا واردة على أجندة الزيارات ، حيث وجهنا الدعوة للرئيس الكوري الشمالي للقيام بهذه الزيارة".



كما أعرب المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية عن أمل بلاده أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية الاتفاق على مكان وموعد هذه القمة في الأجل المنظور.

