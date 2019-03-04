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تعليم

جامعة الوادي الجديد تحصد مستويات متقدمة فى البطولة العربية للمبارزة

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
شارك منتخب جامعة الوادي الجديد للمبارزة في البطولة العربية للمبارزين الجامعيين والتي أقيمت في الفترة من 24 : 26 فبراير بجامعة بني سويف.

وقال الدكتور حسام الدين عبد الحميد قطب مدرس تدريب المبارزة بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد ولاعب منتخب مصر السابق، إن هذه المشاركات على المستوى الدولي والعربي تعتبر أحد أهم فرص الاحتكاك والمعايشة لفريق الجامعة، لافتا إلى أن الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادي الجديد، قدم الدعم المادي والمعنوي من أجل حصول المنتخب على مستويات متقدمة في تلك البطولة.

وأكد الدكتور عز الدين درويش منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بأن هذه المشاركات تعتبر أهم الدوافع التي تقوم عليها الجامعة من أجل رفع كفاءه المستوى الفني والإداري والرياضي للأنشطة الطلابية بالجامعة خاصة بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات في يونيو الماضى على المقترح المقدم من اللجنة المختصة لدراسة فصل جامعة أسيوط بالوادي الجديد، لتكون مستقلة تحت مسمى جامعة الوادي الجديد، وذلك في ضوء توفر الإمكانات الفنية والمادية والبشرية اللازمة، وبعد تصديق رئيس الجمهورية واستصدار قرار بذلك لاعتمادها رسميًا كجامعة مستقلة.

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