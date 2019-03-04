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برلمان

رئيس محلية النواب: التشريعات الحاكمة للكلاب الضالة في حاجة لإعادة نظر

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:51 م
المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
محمود فايد
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لـ8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص على ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.

جاء ذلك في حديثه بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكد رئيس اللجنة أن الأمر في حاجة لإعادة النظر تشريعيات فى القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا بواقعة ضابط التجمع الذي اعتدي عليه كلبين وتم إخلاء سبيل صاحبهم والقبض علي الغفير وسن عقوبة عليه، قائلا:"هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر، مواطن اتشرح وصاحب الكلب حصل على إخلاء والغفير يحبس".

وكان رئيس اللجنة قد أكد في بداية اللقاء أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".

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