ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب مسجد لضبطه متلبسا بالغش في اختبارات المكافأة

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:45 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الشيخ حسام الدين محمد عيد زايد خطيب مسجد من البحيرة بعد تلبسه بالغشوعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن خطيب المسجد خالف تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوز في محاولة الغش وعلى مديرية أوقاف البحيرة اتخاذ اللازم بشأن.

وورد إلى وزارة الأوقاف، مذكرة واردة من قطاع المديريات بشأن قيام حسام الدين محمد عيد زايد من البحيرة بالغش وذلك أثناء انعقاد اختبارات مسابقة التحسين المادي لخطباء المكافأة.

ترشيحاتنا

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

ريهام تخلع زوجها لسبب غريب: بيدخل الشقة بالحذاء ومش بيساعد في أي حاجة

قرار عاجل من أمير مكة بشأن كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة للإنجليزية

موقع أمريكي: تميم باع أرضه.. وسلم مفاتيح قطر لـ أردوغان

الكويت تجري تعديلات في إقامة الأجانب.. والقنصلية المصرية ترد

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

الفيروسات الكبدية: 3% الإصابة بفيروس سي من 30 مليون مواطن تم فحصهم..فيديو

مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والدول العربية

علاج مصري للقضاء على السرطان .. قريبا

شاهد.. الطفلة ريماس ضحية جديدة لـ أسلاك الكهرباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟