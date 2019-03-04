الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب مسجد لضبطه متلبسا بالغش في اختبارات المكافأة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الشيخ حسام الدين محمد عيد زايد خطيب مسجد من البحيرة بعد تلبسه بالغشوعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات.



وأكدت الوزارة في بيان لها، أن خطيب المسجد خالف تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوز في محاولة الغش وعلى مديرية أوقاف البحيرة اتخاذ اللازم بشأن.



وورد إلى وزارة الأوقاف، مذكرة واردة من قطاع المديريات بشأن قيام حسام الدين محمد عيد زايد من البحيرة بالغش وذلك أثناء انعقاد اختبارات مسابقة التحسين المادي لخطباء المكافأة.

