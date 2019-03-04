صحيفة إنجليزية تفتح النار على هجوم ليفربول بعد التعادل أمام إيفرتون

شنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هجومًا حادا على الثلاثى الهجومى لفريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، بعد التعادل السلبى أمس أمام إيفرتون فى إطار لقاءات الجولة الـ29 من منافسات الدورى الإنجليزى لموسم 2018 /2019.



وقالت "ديلى ميل" الخط الدفاعي لليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، نظرًا لما قدمه على مدار الموسم بقيادة فيرجيل فان دايك.



وأضافت أن ليفربول تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 19 هذا الموسم، وأنه للمرة الأولى منذ عام 2006، ينجح الريدز في خوض 5 مباريات متتالية دون أن يتلقوا أي هدف.



وواصلت أن مهاجمي ليفربول يخذلون الفريق، بعدما أضاعوا أفضل فرص الليفر في ملعب جوديسون بارك، وفقد صلاح "لمسته الذهبية" في وقت غير مناسب بالنسبة لفريقه.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع إصابات مانشستر سيتي، وفوزه بفارق ضئيل في آخر مباراتين، كان من الضروري على ليفربول أن يستمر بالضغط على السيتي، إلا أنه بدلًا من ذلك، فتح الباب أمام السيتيزنز لأخذ زمام المبادرة.