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محافظات

جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:20 ص
وجبة لعمال النظافة
وجبة لعمال النظافة
انجي هيبة
" جمبرى وبرجر وبط وفراخ وارز وملوخية " هذا ليس قائمة الطعام في أحد المطاعم ولكنها قائمة إفطار عمال النظافة بمحافظة الاسماعيلية في حملة دشنها شباب جمعية صناع الحياة بالمحافظة لتوزيع وجبات الإفطار علي عمال النظافة.

فتحت شعار " وجبة مشبعة .. مفرحة"، استمر سلسال الخير، بقيادة جمعية صناع حياة بمحافظة الاسماعيلية، بتوزيع وجبات افطار مجهزة ومتكاملة من حيث العناصر الغذائية، خلال الخمس سنوات الماضية ومنذ عام ٢٠١٤.

«البداية كانت فكرة عابرة وبشكل تلقائي وبـ ١٠٠ جنيه»، هكذا بدأت ولاء وحيد منسق اللجنة الخيرية بجمعية صناع حياة، تقص حكاية ٥ سنوات من العمل الخيري المتواصل لصالح عمال النظافة المنتشرين علي مستوى محافظة الاسماعيلية. 

وأضافت: تلقيت في ٢٠١٤ اتصالا هاتفيا من احد الاشخاص المقربين، فجرا، يدعوني للنزول لتوزيع وجبات إفطار علي عمال النظافة، ورغم انها المرة الاولي التي تخطر في بالي توزيع وجبات علي العمال في الشارع، وبدون تجهيزات مسبقة، تحمست للفكرة وبالفعل شاركته التوزيع واحضار عصائر مع الساندوتشات، ولاحظت بالفعل مدى سعادة العمال بهم".

وتابعت: طرحت الفكرة علي الزملاء بالجمعية، ولاقت ترحيبا بالغا، وبدأنا وبالجهود الذاتية في تنفيذها، لتتطور خلال السنوات الماضية، من مجرد توزيع مياه وعصائر مبردة لهم في الصيف، وبليلة في الشتاء، الي توزيع مخبوزات، ومن ثم الي وجبات متكاملة العناصر تحتوي علي بروتين ونشويات وكربوهيدرات وعصائر ومياه، ساعدنا خلالها اصحاب المحال التجارية والمخابز والمعارف والاصدقاء".

وأكدت، أن بعض الطعام يكون من متطوعين يطلبون توزيع وجبات معينة مثل الجمبرى والمكسرات والبط و وجبات متكاملة رغبة منهم في ادخال الفرحة علي عمال النظافة، إلي جانب إطعامهم من الطعام الذي يتناولونه.

وقالت : "اذكر مساعدة ربات البيوت لنا في إعداد بعض الوجبات وتجهيزها وتغليفها فغالبية المشاركين في المبادرة من الفتيات وربات البيوت، ونسعى لمشاركة الأطفال في عملية التجهيز والتغليف، خلال الفترة المقبلة".

وأضافت وفاء قطب إحدى المتطوعين ان شعار توزيع الوجبات علي العاملين في مرفق النظافة، هو حصولهم علي وجبة مشبعة مفرحة متكاملة العناصر الغذائية، بالإضافة الي الاهتمام بالتغليف بحيث تكون آدمية.

وقالت الهام مصطفي متطوعة بالفريق: "عندنا خطة توزيع بالسيارات في الإسماعيلية للتوزيع على عمال النظافة وعمال الصرف والطرق"، موضحة أن الوجبات متنوعة ما بين فراخ وبط ولحوم وملوخية الي جانب الحلوى والفاكهة.
جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور
جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور
جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور
جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور
جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

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جمبرى وبط وملوخية.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

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